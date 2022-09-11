"You've been so so important for me and my family on and off the court"



Manu & Coach Pop ♥ pic.twitter.com/5UR4Mo1yOR — NBA (@NBA) September 11, 2022

馬刺傳奇球星「鬼之切入」吉諾比利11日正式進入籃球名人堂，他在儀式舉辦時上台致詞表示，自己必須首先感謝的，還是馬刺總教練帕波維奇，更狂虧坐在台上的引薦人「石佛」鄧肯，「鄧肯你確定不要上來說幾句話嗎？我知道你很愛鎂光燈的。」

1999年第57順位被馬刺選上的吉諾比利，2002年才進入NBA展開他輝煌的馬刺生涯，他曾幫助馬刺拿下2003、2005、2007與2014年總冠軍，也曾獲選年度第六人，2018年8月27日宣告退休，他的20號球衣也在2019年3月被馬刺退役。

「當年我還在義大利打球，有次我隨國家隊出征，我接到一個電話，說我被馬刺用第57順位選上，我不敢相信，我覺得他們搞錯了，我當時完全不抱希望，」吉諾比利說，「馬刺對我來說，就像養育我16年的大家庭，這真的難以置信。」

「我有無數個要感謝的人，但你們都知道，我最先感謝的是誰，那就是帕波維奇，我已經找不出可以感謝你的言詞，之前也在你的懷中哭過無數次，」吉諾比利說，「感謝你對我的支持，對我家人的支持，無論在球場上或生活中，你都給我莫大的幫助。」

「湯尼帕克，我們從來不讓我們的自大與自私阻礙我們，我們知道什麼時間屬於你，或是屬於我，或是屬於鄧肯，絕大部分時間都是如此，」吉諾比利也沒忘記感謝他的兩名長年隊友，「我們一起完成偉大的事業，3個人在一起整整16年，這是我人生最棒經歷之一。」