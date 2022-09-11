就算剛和貝弗利在湖人迷你訓練營上演大和解戲碼，韋斯布魯克下季續留湖人打球機率越來越高，不過《ESPN》女記者拉蒙娜11日爆料，韋斯布魯克雖然沒提過交易申請，卻對交易抱持開放態度，問題是湖人不願接手任何長期合約，只想保持未來陣容靈活性。

「以我收到的消息，韋斯布魯克對於自己被交易出去抱持相當開放的態度，他沒申請過交易，我的消息源確認這一點，但他對這件事抱持開放態度，」拉蒙娜表示，「韋斯布魯克願意去到一支真正想要他，且給他更多自主權，能讓他做自己的球隊。」

可是拉蒙娜強調，湖人不想接手任何長期合約，尤其是那些下個球季還沒到期的合約，藉以保持未來的陣容靈活性，也讓湖人想把韋斯布魯克交易出去的機會更小，湖人到了2023-24年球季，陣中只剩詹姆斯、安東尼戴維斯、達米安瓊斯與克里斯蒂4人合約還沒到期。

《The Athletic》記者湯尼瓊斯也在今天爆料，爵士持續跟湖人進行交易韋斯布魯克的討論，只是雙方報價有著天壤之別，「我不知道雙方能否減少歧見，我只能說的是，爵士尋求得到湖人的首輪選秀權，但湖人的索價很高，讓爵士不太願意做出交易。」