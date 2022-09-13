為增進盤中零股交易市場成交機會及效率，證券市場預計於今年12月19日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行三分鐘縮短至一分鐘，期望提升盤中零股市場的流動性，優化零股交易市場，提升小資族群投資效率。

吸引小額投資股市，證券市場於2020年10月26日實施盤中零股交易制度，透過降低投資者的門檻，增加投資人於盤中交易時段買賣零股管道，便利小資族群進行投資，對資金進行有效的利用。

經統計今年截至7月證券新開戶數約68萬戶，其中30歲以下族群約占43.8％、31歲至40歲族群占23.9％，顯示年輕人相當關心證券市場發展，又盤中零股新制上線實施至今年7月底止，上市盤中零股日均值為18.76億元、占比0.56％，較上線前2020年1月至9月盤後零股日均成交金額2.23億元、占比0.12％雖有顯著提升，仍有成長空間。

金管會表示，為提高盤中零股交易的便利性，金管會已督導證交所及櫃買中心公告修訂零股交易辦法，縮短盤中零股撮合間隔時間，並加強對證券商及投資人的宣導，以達到普惠金融之目的。惟提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。