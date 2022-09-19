2022年金融知識線上競賽開跑！金管會指出，為推動金融知識普及，培養青少年自主學習動機，提升金融素養及對金融市場與服務之認識，金管會每年為全國國中、高中學生舉辦金融知識線上競賽. 今年活動期間自9月2日起至10月7日止，為期36天，個人獎金最高將達1萬2千元。此外，今年也增設國小五、六年級學生獎項，只要完成線上答題即有機會獲得iPad Air或等值獎品。

金管會表示，競賽活動分為線上初賽、實體決賽兩階段進行，參賽對象分為國中學生組及高中學生組，分別可採個人組及團體組(3人組隊)參加。線上初賽成績優勝的前25名參賽者與隊伍將晉級實體決賽，最後選出前5名優勝者。個人組最高獎金新臺幣1萬2千元，團體組最高獎金4萬5千元，學校推動成效獎最高獎金2萬元。

線上競賽採是非題及選擇題方式進行，並以金管會「金融智慧網」網站內容為基礎，參酌國中、高中課程學習內容出題，包含金融生活知識、金融法規常識、金融消費理財、金融消費者權益保護及金融時事等議題。金管會全球資訊網的「金融知識宣導專區」也統整金融知識教育相關宣導網站及活動資源，參賽學生可以多加利用。

同時，為及早培養學齡階段學童正確的金錢及信用之價值觀，今年度活動網站增設專區提供國小五、六年級生參與，此專區非採用競賽模式，活動期間9月16日至10月31日，於線上完成答題者即可取得抽獎資格；另外，完成記帳活動並拍照上傳者亦可取得抽獎資格，活動結束後以抽獎方式獲得iPad Air或等值獎品，期望藉此能普及金融知識並培養學童自主學習動機及建立正確的消費、儲蓄及投資理財觀念與素養。

金管會表示，減少數位落差是推動相關措施時一併考量的重點，所以為了平衡城鄉差距，本次活動設有區域保障名額，鼓勵偏遠與離島地區學生踴躍參與。除了上述獎項外，本次活動也提供參加獎、智慧水晶獎、最佳領隊獎等獎項，提升同學參與及老師帶隊參賽的意願。