球迷談到網壇「GOAT」(Greatest of All Time，史上最佳)的話題時，每個人的心中都有各自的標準及答案，即將在賴佛盃後掛拍退休的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，顯然對於這類議題感到厭倦，費德勒給出了「愚蠢」的回應之外，也拿出NBA巨星詹姆斯(LeBron James)及麥可喬丹(Michael Jordan)為例，是沒辦法比較的。

手握20座大滿貫金盃的費德勒，日前宣布在賴佛盃後結束24年職業生涯，與「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)合拍的雙打賽事將成為最後一舞，職業生涯多次歷經膝蓋手術，加上年紀早已過了運動員的巔峰時期，費德勒受訪時也再三強調，不管在比賽中的感覺如何，自己仍會按照原定計畫展開退休生活。

與納達爾、喬柯維奇(Novak Djokovic)並列網壇「Big 3」，費德勒又被媒體問及關於誰是「GOAT」的問題，他雖然表示這是一個有趣的辯論，不過費德勒也提到這樣比較並沒有意義，甚至使用了「愚蠢」一詞來回應，「這要怎麼比較，什麼才算是最好，是要算年老或是年輕時候贏下比賽？比較草地及紅土的成績？還是要比哪一段時期更有統治力？我不知道該如何比較。」

從小身為籃球迷的費德勒，也拿詹姆斯及麥可喬丹的例子，「誰是最偉大球星？有些人說麥可喬丹，也有人支持詹姆斯，這是社群媒體的一種現象，每個人都叫對方GOAT，不可能會有那麼多GOAT」隨後費德勒更展現風趣的一面，調侃「GOAT」這個詞彙，「在瑞士我們有很多GOAT(山羊)，但他們但在田園裡。」