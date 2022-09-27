被稱為現代神獸的「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)，生涯最大弱點就是玻璃體質的屬性，上個賽季安東尼戴維斯更是因傷只打了40場例行賽，對於即將到來的新賽季，安東尼戴維斯在湖人媒體日接受訪問時替自己立下了大目標，「要打滿82場例行賽」。

經過去年慘澹的表現，交易補強也沒讓人太滿意，導致許多人對於湖人新賽季仍是不看好，不過上賽季幾乎一半時間躺在傷兵名單的安東尼戴維斯，依然想要讓湖人在新的賽季有所作為，安東尼戴維斯也說出了新賽季的個人目標，「盡我所能打滿82場例行賽，然後回到我應有的水準，也就是打出我的統治力，我知道自己的能力在哪，我是具有統治力的菁英球員。」不過安東尼戴維斯生涯至今並沒有任何一個賽季打滿82場過，單季最多出賽數為75場，但只要安東尼戴維斯能在大部分的時間保持健康，對於湖人就是一個巨大的幫助。

湖人上賽季表現不佳，很大程度是因為安東尼戴維斯與其他2巨頭詹姆斯(LeBron James)及韋斯布魯克(Russell Westbrook)合體的時間並不多，這也讓「一眉哥」感到沮喪，不過同時他對新賽季抱持相當大的信心，「新賽季我們3個人都有壓力，但我們必須去承受這些。今年夏天我和韋斯布魯克討論很多，哪些辦法是可行，哪些方法是無效的，我很期待下賽季會發生什麼事情，對我們來說最重要的是能夠一起健康的在場上奮戰。」

上季詹姆斯與韋斯布魯克合作並不理想，更傳出2人不合的消息，不過詹姆斯打破外界傳言，仍滿心期待跟韋斯布魯克打出好表現，「這對他來說將會是一個很棒的賽季，我們會與他並肩作戰，明天要開始訓練營了，一切都是關於投入工作，只要付出就能看到結果，所以我真的很期待開季。」

新同學貝弗利(Patrick Beverley)也在媒體日談到關於本賽季的展望，「我不曉得他們上賽季是否想要贏球，尤其是在防守端，現在我在球隊中了，我怎麼做隊友就怎麼做，我會用行動來帶領他們，這就是我所關注的。」湖人目前的陣容實力仍不足以奪冠，因此必須得在防守端拿出更好的表現，畢竟奪冠賽季也是他們在防守上下足不少功夫，這是湖人上季所缺少的。