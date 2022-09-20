去年賽季聲勢浩大組成三巨頭，卻連季後賽都沒辦法打的湖人，休賽季針對後衛陣容作出補強，將貝弗利(Patrick Beverley)、薛洛德(Dennis Schroder)納入麾下，而增加陣容深度的同時，也讓外界認為這2人的到來，上賽季表現不如預期的韋斯布魯克(Russell Westbrook)勢必得離開湖人，若無法找到適合的交易對象，韋斯布魯克甚至只能從板凳出發，不過美媒《ESPN》記者Ramona Shelburne卻指出，即便湖人後場競爭激烈，也無法撼動韋斯布魯克的先發地位，「因為他是MVP」。

韋斯布魯克在湖人的第1個賽季，可以說是以失敗收場，在不適應球隊體系的情況下顯得相當掙扎，去年在78場出賽中，韋斯布魯克僅有18.5分、7.4籃板、7.1助攻，投籃命中率來到4成44，雖然保持著不錯水準，不過三分線命中率仍一如既往不到3成，在大部分球權都掌握在詹姆斯(LeBron James)身上後，外線沒有準頭的韋斯布魯克似乎成為可有可無的雞肋。

上賽季湖人繳出了讓球迷非常失望的成績，外界普遍認為韋斯布魯克是罪魁禍首，在交易來防守悍將貝弗利及簽下歐洲盃表現精采的薛洛德後，就算韋斯布魯克留在湖人陣中，下賽季先發地位可能不保，不過據Shelburne在《NBA Today》節目中所述，她指出韋斯布魯克曾經是聯盟最有價值球員，湖人不得不尊重他，球團依然會將韋斯布魯克視為先發控衛不動人選。

根據《Bleacher Report》預測，湖人將會擺出韋斯布魯克、薛洛德雙能衛組合，貝弗利則會從板凳出發，加上因膝傷導致上季報銷的努恩(Kendrick Nunn)傷癒回歸，湖人的後場組合不容小覷，只不過一向好勝心強烈的韋斯布魯克，將會從哪一種角色展開新賽季，新賽季面對勇士的開幕戰就可見真章。