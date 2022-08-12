加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）即將結束派任返國，外交部部長吳釗燮今天頒贈「睦誼外交獎章」，表揚其對促進台加關係的貢獻。芮喬丹致詞表示，他很自豪能在過去幾年和吳釗燮及台灣朋友站在一起，和為得來不易的民主自由。

芮喬丹說，加拿大長年擁有民主，並將民主為理所當然，但是他在來到台灣之後才知道在某些層面錯了，也是直到現在才讓他知道民主真正的意義，「我很自豪過去幾年內，與同事、吳釗燮及台灣朋友站在一起，在壓力下持續捍衛今天享有的民主自由。」

芮喬丹指出，真正的友誼是基於共同的價值觀，並相互扶持幫助，對於能獲頒名為「睦誼」的勳章更顯貼切，「我很驕傲加拿大與台灣站在一起，且將持續進行下去。」

吳釗燮致詞指出，四年前芮喬丹來到台灣，積極與各部門接觸，深化台加雙邊關係，加拿大駐台北貿易辦事處在他的領導下，台加關係也來到新的高點，「他不僅是我的朋友，也是台灣的朋友。」