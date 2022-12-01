台泥董事長張安平今到台南南科廠與能元科技員工座談，透露能元已經和牛津大學、麻省理工學院(MIT)共同投入電池回收研究。長期來看，他希望做到連原料都回收。

為了擴大綠能版圖，台泥去年通過220億元資本資出，其中三元鋰電池廠能元科技分擔其中最大金額120億，在高雄小港臨海工業區興建台灣第一座超級電池工廠。

但其實能元科技1998年成立以來，24年賠掉了3至4個資本額，今年才開始轉虧為盈。張安平今天到南科能元廠區，主要是為此感謝同仁付出。他認為，能元科技鎖定各行各業最頂級產品 ，如果不專注研發絕對沒有未來，所以每年投入15到20％經費在研發。

此行他和同仁們交換了對電池回收議題的看法，張安平表示，能元已經展開電池回收研究，像是目前重要的客戶eVTOL電動垂直起降飛行器，一台就要使用兩萬顆鋰電池，電池使用半年就要淘汰，未來這些電池如何二次利用，長期來看也希望做到原料回收。他同時透露，能元科技已經和牛津大學還有麻省理工學院合作，共同投入電池回收研究。