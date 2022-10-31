終於等到各大活動都回歸實體了！睽違2年的亞洲最大電競嘉年華WirForce 2022，也即將在本周四起於11月3日至6日，回到花博爭豔館及長廊廣場，繼續挑戰電競不斷電，而今年就以「世界重啟」為主題，除了最著名的BYOC區（Bring Your Own Computer帶上你自己的電腦）以外，還結合了舞台、音樂表演活動，熱血競賽與近30家知名廠商聯合進駐，預計吸引超過23萬人一連4天3夜共同狂歡。

WirForce 2022今年將有800位BYOC重裝玩家齊聚拚場，預計到時現場設備總價值將超過7000萬元。（4Gamers提供）

今年的WirForce 2022可是備受矚目，800席的BYOC門票自開賣後立刻銷售一空，更將從11月3日起就有完整四天不停歇的各種表演，首日就由TOYOTA演唱會拉開序幕，還有單口喜劇之夜，野台表演區集結多位台灣知名VTuber的精彩表演，爭艷館內更設置VTuber Live專區，邀請數10位超人氣當紅虛擬偶像舉辦一對一粉絲見面會。緊接4日當天還有超高人氣的美秀集團登場，5日還有元祖派對、電波歌劇院 2022，最後再由冒險者集結！RESET the WORLD 動漫音樂會結束。

WirForce 2022將每天都有音樂表演完整四天不停歇，還有一系列像首度舉行的電競椅改裝競賽等活動。（4Gamers提供）

現場更有除了大胃王比賽、殘酷舞台、Just Dance熱舞大賽等活動，以及首度舉行電競椅改裝競賽，另外與NTW新台灣娛樂摔角聯盟攜手的物理超渡擂台也再進化，除了專業表演賽，還有惡王 Kazuya摔角訓練體驗營，Red Bull Beat The Pro閃電狼交流賽也將開放現場玩家，有機會與職業電競隊閃電狼一同遊玩。另外還集結了Intel、AMD、NVIDIA、MSI、Predator、AOC、Logitech G等品牌，一起在現場推出各種優惠與活動，像宏碁今年就帶來最新規格的產品和技術，更有現場打卡禮和精美闖關禮，憑現場傳單序號至 Acer Store購買輸入，不僅享雙11下殺及享加碼優惠，再抽東京來回機票。