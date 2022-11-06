九合一選戰倒數，近日傳出有新北市民接到自稱民進黨立委余天的電話，稱與新北市長侯友宜是好朋友，呼籲票投民進黨新北市長候選人林佳龍，讓侯友宜去選總統。侯友宜今天下午指出，「我的余天好朋友，3、40年我們永遠感情不變，記得，我在選2022新北市的市長，請記得好朋友要幫我拉票、催票、投票」。

對於余天電話錄音，侯友宜競選辦公室質疑是在為難余天，林佳龍妻子廖婉如今天指出，侯陣營不斷強調侯及余的交情，卻沒否認侯要去選總統事實。

侯友宜今天下午在北市議員徐弘庭競總成立大會對此回應，「拜託，我的余天好朋友，3、40年我們永遠感情不變，記得我在選2022新北市長，請記得好朋友要幫我拉票、催票、投票，更重要只有欠你一票而已，拜託你來投給我、支持我，感謝。」

至於廖婉如質疑魅力不如前高雄市長韓國瑜，侯友宜重申「謝謝大家，我在拚2022新北市的市長，我們要團結在一起，一起往前走。」