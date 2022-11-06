知本老爺酒店攜手台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會，共同主辦2022年知本溫泉公益馬拉松，6日一早由東遊季7-11前廣場熱烈開跑，現場超過1500名來自全國的熱情民眾共同參與。

為幫助公益團體「孩子的書屋」照顧更多台東家庭失能的孩童，2022年知本溫泉公益馬拉松主辦單位，會從每一位跑者報名費中捐出300元給「孩子的書屋」作為孩童們陪伴、庇護及成長等經費運用，由再度受邀擔任活動公益大使-「鐵人一姐」李筱瑜代表捐贈。

拜涼爽無雨的天氣所賜，現場選手幾乎都順利完賽，不少跑友甚至推著嬰兒車全家出動，一起感受路跑的快樂，42公里全馬男子組，由來自屏東的周柏江以2小時48分02秒勇奪第一，他在凌晨2點從屏東出發，一路開車到台東參賽；全馬女子組第1名由來自台中的劉素雅以3小時31分30秒獲得，為了做公益而參加活動的她，很開心能有機會能一邊幫助孩童的成長，一邊享受運動的快感。

23公里超半馬男子組，由在台東工作的台南子弟陳麒丰，以1小時33分45分奪下第一名，第二次參加的他非常享受比賽氣氛，在熟悉的賽道上跑步讓他格外安心；超半馬女子組台北魏子勛以1小時53分10秒獲得冠軍，她同樣是第二次參加，沿路非常享受美麗的風景及涼爽的氣候。

2022知本溫泉公益馬拉松今年邁入第5屆，此次更是台灣金聯資產管理股份有限公司連續第三次支持知本溫泉公益馬拉松，前行政院副院長現任台灣金聯資產管理股份有限公司董事長施俊吉，以及老爺酒店集團執行長沈方正，今年也親臨現場參加賽事，展現回饋在地熱心公益不遺餘力。