新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車今年已辦理3場，廣受民眾好評。市府指出，經統計，回收人次共1027人、累積捐贈舊衣1萬5708件、回收廢筆記型電腦119台、廢平板電腦119台、廢手機1056台，未來回收行動ㄅㄨㄅㄨ車將開往校園，推廣資源回收、垃圾減量等環保觀念，珍惜地球資源從小扎根。

新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車5日下午在新竹大遠百辦理，適逢新竹大遠百周年慶，安排藝人風田擔任環保大使，分享自已的環保日常生活，並與現場民眾進行環保Ｑ＆Ａ，也藉由趣味小遊戲來宣導環保概念，活動共吸引逾330人參與，累積捐贈舊衣近8000件，代理市長陳章賢感謝民眾共同加入愛地球守護永續環境。

來參加活動的邱太太與丈夫很熱情地跟工作人員打招呼，她說，前2次在新竹SOGO參加舊衣與舊手機回收活動，這次為了邱小妹想要一睹偶像風田風采，特別整理家裡過季衣服，帶來現場回收也順便追星。

另一位林小妹在生日當天，特別帶著40件的舊衣前來回收，並與環保大使風田合照，她開心地說，今年的生日很難忘且特別有意義，很開心能為地球盡一份心力。

環保局提醒，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，請妥善打包提交給環保局資源回收車，「可回收」項目有上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等；「不可回收」項目包括鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單、貼身內衣褲、髒污破損衣物等，請直接歸類為「一般垃圾」提交垃圾車，同時呼籲民眾多加配合分類，提升回收效能。

市府環保局表示，地球需要大家共同愛護，盼透過新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車活動，推動全民綠生活運動，同時落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市邁進低碳永續家園。