民眾黨桃園市長候選人賴香伶今赴大園市場掃街後，前往平鎮三安社區愛心據點參與開幕活動。面對3位對手近期頻繁舉辦大小造勢活動，賴表示，與其辦後援會、總統級或主席級造勢，不如回歸政策辯論，盼對手盡速答應辯論要求，剩1個多月時間，她會以行動快衝車巡迴宣講傾聽民意。

賴香伶今日首站到大園市場掃街，她表示，在公車站牌遇到幾位長輩，從青埔搭乘公共運輸轉乘再轉乘來大園買菜，都需看準時間搭車，班次又非常少，反映交通相當不便。賴承諾，上任後會就重點區域籌畫便利的市場，公車轉乘部分也要改善路線與班次規畫。

賴香伶接著前往平鎮三安社區，社區發展協會與尋饌烘焙餐館合作設置銀髮供餐愛心據點，她表示，由企業帶頭與社區合作關懷長輩，未來餐廳每天會提供約30至40名長輩共餐，運用資源發展出不同關懷模式，作法非常新穎值得參考。

面對3位對手舉辦多場大小造勢，賴香伶認為，與其舉辦後援會、總統級或主席級的造勢活動，不如回歸政策辯論，昨抽籤時已主動要求3個陣營接受辯論要求，盼各陣營能和她一起就重要市政問題向市民報告。

賴香伶也說，距離投票日剩1個多月，她規畫以行動快衝車方式，巡迴桃園13個行政區進行街講，現場也可接受市民陳情，近日接獲許多陳情均屬結構問題，例如交通、公共建設等，顯見市民期盼有個公開透明的政府，她會努力保障市民知情權，讓民眾共同參與決策。