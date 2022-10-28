桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（28日）在龍潭區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政居然以47票輾壓性領先，鄭運鵬以17票居次。

桃園孫先生今(28日)在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以47票領先，鄭運鵬以17票居次，鄭寶清拿到1票排第三，賴香伶0票居第四。

桃園孫先生3個月前曾在龍潭區進行街頭民調，張善政以49票領先，林智堅拿到46票居次，賴香伶2票排第三。桃園孫先生表示，張善政跟林智堅差沒幾票，但換了鄭運鵬、再加上鄭寶清參戰之後，發現蠻多不一樣的。

選擇張善政的民眾表示，「就是選他就對了，他有能力，勤政愛民」、「這是藍的」、「親和力」、「讀書人，講話溫和有禮，又是國民黨」、「形象好，以前有當過行政院長，比較有行政經驗」。

選擇賴香伶的民眾認為，「她比較務實」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「鄭文燦做得不錯，他接續鄭文燦市政」。