國民黨桃園市長候選人張善政遭爆料擔任涉嫌賣假藥的經濟黨顧問，他本人回應只是禮貌上擔任顧問一職，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說，未來桃園市長需要有識人之明的能力、承擔責任能力，大酸張善政被這些詐騙、賣假藥的政黨及相關人士所蒙蔽。

鄭運鵬說，未來的桃園市長需要有兩個能力，第一個要有識人之明的能力，第二個要有承擔責任的能力，張善政他擔任很多反獨促統的紅色政黨最高顧問，也擔任這些小黨的職務，過去也在這些場合裡面講認同這些政黨的理念，這些場合絕對不是路邊拍照，而是精心安排，他接受這樣的政黨的邀請，也認同他們的理念。

他說，如果一個未來的桃園市長沒有識人之明的話，會被這些詐騙、賣假藥的政黨利用政黨招牌的人士所蒙蔽，未來桃園市政府裡面一定會有很多逢迎巴結，想要在市府裡面牟取利益的人來擔任政務官，對這些逢迎巴結有企圖心的人進入到桃園市政府，對桃園的發展和市民福利絕非市政之福。

鄭運鵬說，看起來張善政對他過去在現場所講的認同這些政黨，和為這些政黨背書擔任黨職，看起來他不願意負責任，就和他擔任計畫主持人5736萬複製貼上農委會的研究案一樣，把責任推得一乾二淨，未來的桃園市長市民們希望看到有識人之明、有承擔能力的好市長，他自己就有這樣的能力。