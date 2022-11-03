台灣民意基金會公布民調 過半桃園人贊成市長換黨做(台灣民意基金會提供)

九合一選舉倒數，台灣民意基金會今天公布桃園市最新民調，高達五成一的桃園選民贊成民進黨在桃園市執政已經8年，應該換人換黨做做看，三成反對。基金會董事長游盈隆表示，這顯示有過半數桃園選民樂見政黨輪替，除了大園、龜山、觀音三區多數人反對輪替外，其他十區都一面倒出現贊成的聲音。

台灣民意基金會今天上午發表「2022 桃園市長選舉與政黨輪替可能性」即時民調，訪問期間是在10月29日及30日兩天。

民調中詢問「有人說：民進黨在桃園市執政已經8年，應該換人換黨做做看。請問您贊不贊成？」結果發現「非常贊成」的有27.5％，「還算贊成」23.6％，16.6％不太贊成，13.8％一點也不贊成，12.1％沒意見，6.4％不知道、拒答。顯示桃園選民有五成一贊成「民進黨在桃園市執政已經8年，應該換人換黨做做看」的說法，三成反對。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要且微妙的訊息，那就是，當近七成桃園選民肯定現任市長鄭文燦的施政表現時，卻有過半數桃園選民樂見政黨輪替的出現。他質疑這是否意味過半數選民已經有迎接國民黨重返執政的心理傾向？類似 1998 年台北經驗的重現？

他說，此次民調有幾點值得注意，首先，從年齡層看，每一個年齡層都湧現一面倒贊成政黨輪替的聲音。從教育背景看，除初中和國中教育程度選民贊成與反對各半外，其他教育程度選民都呈現一面倒贊成這次要政黨輪替的現象。

從政黨支持傾向看，不同政黨支持者對這次選舉是否應政黨輪替，有非常明顯的態度差異。具體地講，民進黨支持者一成三贊成，七成六反對；國民黨支持者八成六贊成，5.6％反對；民眾黨支持者七成九贊成，8.2％反對；時代力量支持者三成四贊成，四成五反對；台灣基進支持者一成四贊成，七成六反對；中性選民四成五贊成，二成二反對。

從行政區角度看，除了大園、龜山、觀音三區多數人反對這次要政黨輪替外，其他十區包括桃園、中壢、平鎮、八德等都出現一面倒贊成的聲音。

游盈隆表示，此次民調採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1081人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負 3 個百分點。