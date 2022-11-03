年底各地議員選戰引發關注。國民黨台北市港湖選區議員游淑慧痛批，近日又有「怪怪的民調」出現，該團體所做的這款民調4年前就已出現過，讓當年首度參選的她被搞得烏煙瘴氣；4年前後兩次民調都顯示，民進黨候選人王孝維排名第10，剛好處在當選邊緣需全力搶救，讓她不禁直呼「原來套路這麼多」，更怒轟「不膩耶」。

游淑慧昨（2）日在臉書發文表示，有一個怪怪的新聞、怪怪的團體，公布了一個怪怪的民調。「台灣新政協會」秀出港湖區議員民調，說前10名中，民進黨就佔了4人，這次回鍋的王孝維排名第10，位居當選邊緣，成了關鍵第4席（應選9席）。

游淑慧指出，這讓她想到2018年初次參選時，就被同一人做的民調搞得烏煙瘴氣。當時他持了兩份民調分別在地方吹風，一份說她第六名，他第十，所以要里長配票時，多配他一點搶救他；一份說她第十一名，他第十，告訴本來想支持她的社團說：她沒有機會，他在邊緣，不要浪費票給她，救他實際。結果當里長和社團前後來問她到底選情如何時，她整個傻眼，驚呼原來做民調是這麼回事、原來套路這麼多。

對此，游淑慧強調，這次又再度看到熟悉的套路：「我第十，當選邊緣，求搶救。」讓她不禁笑出來了，用不膩的「做」民調手法，也拜託請大家繼續支持游淑慧，讓那人如願以償當第十名。