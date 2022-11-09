九合一選舉11月26日登場，為勞動基準法第37條第1項所定中央主管機關指定應放假日。北市勞動局呼籲，雇主要做到三件事，不得影響勞工行使投票權；應給予勞工休假；如勞工同意當日出勤，應依出勤時數加倍給付工資。

勞動局長高寶華表示，投票權只能在11月26日行使，所以投票日不能與其他的工作日對調，若具投票權且該日原屬工作日的勞工，應給一日假期，工資照給，至於勞工當日原本就不用出勤，已可順利投票，就沒有補假問題，也不須另給假給薪。

高寶華補充，若勞工同意於投票日出勤，應該要加給工資，並給合理時間往返投票。舉例而言，當日出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時工資，如果當日為原約定休息日，則要依規定休息日出勤加給。

高寶華提醒，雇主必須尊重勞工投票權，不能阻礙或妨害勞工投票，避免違反相關法令，勞資雙方如有爭議，可透過勞資爭議調解程序解決紛爭，可至勞動即時通線上申請，勞動局將儘速召開調解會調處，也可利用台北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」線上反映問題或諮詢。