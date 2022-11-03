張善政挑戰穿模擬孕婦裝幫玩偶換尿布。（蔡明亘攝）

對於近年成為人父的謝國樑，換尿布完全難不倒他。（蔡明亘攝）

張善政表示，桃園家暴案件數逐年增加，家暴防治仍有努力空間，將來上任後會成立婦幼局，與其他局處合作執行防治家暴工作。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政今與基隆市長候選人謝國樑合體組成「善樑連線」，和前台北市長郝龍斌一同出席終止家暴與制止人口販運全台連線活動。張善政表示，桃園家暴案件逐年增加，比例六都最高，家暴防治仍有努力空間，因此成立婦幼局非常重要，要和其他局處合作防治家暴。

張善政今在活動現場與謝國樑、郝龍斌共同挑戰穿上模擬孕婦裝，穿襪子、替玩偶換尿布，體會孕婦的辛苦，也在11時3分共同呼口號反家暴、反人口販運。張善政回憶，當年與太太在孩子出生前就有做到性別平權，換尿布也是2人都有換，能幫忙就盡量幫忙，雖然辛苦但仍是段非常美好的回憶。

張善政說，在11月3日參與反家暴、反人口販賣活動別具意義，過去多年來桃園家暴案件數逐年增加，發生家暴比例為六都最高，代表在家暴防治上仍有努力空間，將來上任後會單獨成立婦幼局，與其他局處合作執行防治家暴工作。

張善政提到，防治家暴不只是安撫受害人，若發現有些案件頻繁發生，也應設法瞭解其家庭狀況與背景，介入進行輔導。另反人口販賣是非常基本的做人道德，任何一位當父母官的首長，應把全部道德心力放在這項工作上，與警方和海巡單位合作，終止人口販賣悲劇再次發生。

郝龍斌則表示，體驗孕婦的辛苦才知媽媽的偉大，家暴法通過逾20年，疫情期間經濟不好，居家變日常，家暴通報數變多，2021年增加16％，2022年又增加6％，今活動提醒大眾尊重女性防止家暴，不是只有打人才算，言語暴力與經濟控制也包含在內。

近年成為人父的謝國樑說，社會已走向平權，反家暴除保護婦女，也不能忘了保護男性。談及外界對5歲女兒「小愛」的關心，謝國樑說，小愛裝電子耳之後恢復良好，已能就讀一般學校，這是他生命中最大的翻轉，外界有時會忽略，身障家庭中因孩子還小，真正的壓力落在父母身上，他也把對各界關心的感謝，轉化為對各種不同障別家庭的關心。

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