國民黨基隆市長候選人謝國樑9日上午受訪時表示，他接獲通勤族向他陳情，指國道客運9026的路線已然變更，9日上午便沿汐止大同路行駛。謝國樑表示，希望基隆市府重視通勤族權益受損。民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，9026是受到汐止段走山影響暫時改道，證實謝不用功、是市政草包。

謝國樑9日上午受訪時表示，8日他指國道客運9026將於12月1日起更改路線，但基隆市府表示，絕對不會更改路線並減班。他覺得若能保障通勤族權益，也樂見其成。但他表示，有通勤族確定告訴他，9日早上9026已經改變路線，走汐止大同路，已經是現在進行式。

謝國樑說，今天早上發生的事，希望市府能注意一下通勤族的權益，注意他們說的話能不能承諾兌現，早上通勤族已經反映路線改變，走一高和汐止大同路，為什麼讓通勤族權益受影響？

對於謝國樑提出的質疑，沈詠珮表示，謝的發言再次再次證明謝不用功，是市政草包。還說9026是他爭取的，難道不知因五堵走山，目前9026去程暫時改道嗎？

沈詠珮表示，9026受汐止國道10K邊坡滑落坍方影響，國1管制南下汐止集散道路下的替代動線，先前新聞稿早已多次通告發布，往臺北的行駛路線將改由五堵交流道→大同路三段→高架「貨櫃聯絡道」→汐止交流道→（接回原路線）國道三號汐止交流道→新台五路→南港（無站牌遺漏）。至於往基隆的路線則維持不變。