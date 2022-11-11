民進黨基隆市長候選人蔡適應10日為對手謝國樑涉及金星案，向基隆地檢提告。國民黨基隆市長候選人謝國樑則表示11日將反控誣告。蔡適應11日上午受訪時表示，歡迎謝提告，能將此事釐清，他也呼籲謝將侵占德信證券1億餘元，迅速返還。謝國樑則是痛批對手冷飯重炒。

蔡適應表示，金星案涉及德信證券掏空案，這是罪證確鑿的事，他認為檢調單位應深入調查。蔡適應認為，德信證券是間公開發行的公司，謝國樑主張與前德信證券董事長林冠百是借貸關係，但這樣的借貸與德信證券無關，德信證券案的最終受益者就是謝國樑，呼籲謝國樑儘速返還侵占德信證券的1億餘元。

蔡適應說，謝國樑既然主張與林冠百是借貸關係，那麼謝國樑就去對林冠百提出假扣押和查封財產就好了，關德信證券什麼事，德信證券的錢怎麼可以到謝國樑的手上？

「我就怕他不敢告！」蔡適應說，謝國樑提反控更好。他強調，德信證券的錢不是林冠百的錢、也不是謝國樑的錢，德信證券的錢到了謝國樑的手上，那就是洗錢、背信和侵占。