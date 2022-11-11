國民黨10日召開記者會，要求台北大學儘速公布遭檢舉抄襲的蔡適應論文的結果。民進黨基隆市長蔡適應11日受訪時表示，他尊重學倫會審查過程，並質疑對手謝國樑的論文也遭指抄襲，政大卻沒有任何動作。國民黨基隆市長候選人謝國樑說，因為沒有人向政大檢舉。

蔡適應受訪時指出，對於他論文的爭議，已向台北大學的學倫會做過說明。不過他強調，檢舉人所說的內容很多是不確實的，他在論文中引用的文獻都有做注釋，學倫會委員也充分了解這件事。他充分尊重學倫會審查過程。

接著他話鋒一轉，質疑謝國樑也爆發論文爭議，他完全不知道政治大學處理狀況如何，謝赴政大學倫會說明了嗎？還是政大就將此事擱置，連學倫會說明都不需要了？

蔡適應表示，謝國樑應針對此事說清楚，當時謝論文爆發爭議時，抄襲比例接近50％。他認為，當國民黨在指責對手時，也該反省一下自己候選人的相關爭議。

謝國樑表示，國民黨要求台北大學儘速發表蔡適應論文審查結果，是因為有人向台北大學檢舉蔡的論文抄襲。至於他的論文，則是因為根本沒有人向政大檢舉他的論文。