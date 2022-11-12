從許多民調結果來看，基隆市不表態的選民仍有3成到3成5左右，足以左右基隆市長的選情。民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，他認為基隆市選民想看到的是市長候選人提出能夠落實的政見，他有信心能夠爭取未表態市民的支持。

近來許多針對基隆市長選情的民調，不約而同都呈現基隆市有3成到3成5的民眾，還沒有決定這次九合一選舉中，基隆市長要支持哪位候選人。對此，蔡適應表示，基隆市的選民，普遍關注候選人的政見，最近，他提出交通3省的政見，並且將其分為短、中、長期的做法，便吸引了不少民眾的支持。

蔡適應說，他最近與台北市、新北市及桃園市的候選人，共同推出首都通1200吃到飽方案後，他認為符合未表態選民的期待，相信也會爭取不少民眾的支持。他強調，在接下來的時間裡，他將持續告訴民眾，他對於產業招商、地方創生、交通政見等想法及看法，並透過記者會和文宣傳達給選民，讓選民知道蔡適應是有能力帶領基隆前進的候選人，他相信不表態的選民，最終會支持蔡適應，他有信心、有把握。

12日下午，蔡適應與交通部長王國材到國道1號汐止段的邊坡坍方現場視察，他指出，目前現場邊坡已下鋼樁，並且加固邊坡防護，原本的汐止出口匝道路線微調，預計明天正常通車，

蔡適應特別向這段時間搶修的人員，以及交通部所屬協助應變措施的單位、表達感謝！尤其是協調國道客運改變路線的不停駛，還有台鐵局緊急加駛通勤列車，行政院長蘇貞昌和交通部長王國材，以及他和林右昌市長決策的迅速，才讓影響的程度降至最低、通車的時間可以提前，減少對交通的衝擊。