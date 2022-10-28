衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人昨天（27日）晚上前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，夜會陳時中，引發熱議。前民進黨立委沈富雄認為，薛瑞元一行是給「老長官鼓勵加油」，因為曉得陳時中選情不好。資深媒體人尹乃菁覺得，如果不是要談很重要的東西，有必要這樣子做嗎？

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，薛瑞元帶著高層去拜會陳時中，唯一合理的解釋就說給「老長官鼓勵加油」。在電話裡頭說鼓勵加油很奇怪，所以當面鼓勵加油，這也是唯一勉強的解釋。

沈富雄接著表示，如果是要討論丘以思生計公司或是今天公布的全國22家醫院可以做免費的PCR，那是很重大的決定，也可以打電話。一個電話就解決了，非得要大陣仗親身拜訪，他覺得，應是鼓勵加油，因為他們曉得陳時中選情不好。

主持人趙少康表示，鼓勵加油不需要3個小時，何必浪費3個小時的時間。沈富雄回應認為，因為鼓勵加油的結果，他的精神振奮不起來，只好繼續講。

資深媒體人尹乃菁表示，他們講百日沒見，很矯情、很詭異。衛福部長帶著指揮官，去跟陳時中，有什麼舊好敘，懷念有那麼深？莫名其妙到一個極點。如果不是談到很重要的東西，有必要這樣子做嗎？有一些事情難道不能夠透過電話、視訊，一定要見面才能講嗎？