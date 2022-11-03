九合一選舉往往被視為是總統大選的前哨戰。對於近期台北市長柯文哲粉碎2024年總統大選的「藍白合」傳聞，稱其是死路，前立委沈富雄則建議藍營，面對「三腳督」的選舉不要害怕，分走大多數與柯重疊的泛藍支持者，藍營的聲勢就會上升，同時他呼籲，藍營也應檢討反省「在大部分縣市執政，支持度卻低」的現象。

沈富雄今（3）日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪時表示，雖然有很多可以批判的地方，但柯文哲是個很直白的人，其中近期最直白的一句話，就是他稱藍白合是死路、國民黨現況是「百足之蟲、死而不僵」，他奉勸國民黨的要角們，要把這句話記在心裡。

沈富雄提到，到目前為止起碼有三個藍營「大牌」人物，在不同場合呼籲在野要組成大聯盟，才能打敗2024年的民進黨，但柯文哲現在話已經講得這麼白，讓沈質疑，這些藍營人士還要講這種話？「也太不爭氣了！」

因此沈富雄建議，面對「三腳督」的選舉不要害怕、失去信心，只要國民黨的候選人與黨把氣勢拉上來，「柯文哲就下去了」，因為現在柯文哲偏藍，若藍營2024年大選時能獲取較多支持，且不要與柯平分，「讓柯文哲分得小」，聲勢就會上去了。

最後對於國民黨在大部分縣市執政，支持度卻時常是第二甚至第三，沈富雄則指出現在在野當然不是第一大黨，但若看現在藍營首長候選人的支持度，與26日當天的得票率加起來，國民黨是第一大黨，因此其到底是第一，還是第二、三大黨，是可以一個討論不完的問題，也值得藍營深切反省，「哪有贏得22縣市大多數席次，還這麼戰戰兢兢、對2024年一點信心都沒有」。