高揚凱緊急呼籲藍營基層支持者，請集中搶救9號高揚凱，家裡有2票以上，請至少分1票來搶救「戰鬥凱」。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨提名台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱，從初選期間就以「戰鬥凱」為人設，並以一篇篇紥實的論述及許多創意文宣表現打出名號，受到政壇人士矚目，甚至被綠營1450們視為眼中釘，而被民進黨人士列為「刻意限流、封鎖封殺」的對象。

高揚凱說，即使面對綠營的封鎖、封殺，而讓選情處於危急狀態，他非但没有畏縮退怯，反而越戰越勇；高指出，「戰鬥凱」的理念就是「為黨、為國、為民而戰，無私無我；有所為，有所不為，有所不得不為；不求戰，不畏戰，敢戰且能戰。」

高揚凱表示，正如國民黨台南市長候選人謝龍介所傳授的心法「效法創黨總理孫中山先生的天下為公精神，能夠大公無私，自然就無畏無懼。」對抗民進黨、下架塔綠班，「南有謝龍介、北有高揚凱」，這正是「戰鬥凱」最初就設定的奮鬥目標。

高揚凱表示，他挑戰、批判塔綠班亂政及陳時中防疫無能的具體行動不勝枚舉，包括貼出100多篇臉書論述、掛出漫畫版「用選票封存陳時中30年」戶外看板、發行「陳時中幹話金句撲克牌」、在市長電視辯論會場外舉牌抗議陳時中等方法，都引發綠營注意，恨得牙癢癢。

高揚凱認為，大家知道民進黨「執政不行、卻很會選舉」，撇步、奥步一大堆，他也有心理準備早晚被盯上，因此，他在臉書貼文一出，經常有1450來出征、光顧，極盡酸言酸語之能事；前陣子，負責臉書後台管理的小編也發現，一些批判火力猛烈的貼文就是推不動，被刻意封鎖限流的跡象非常明顯。

高揚凱指出，從以上種種跡象，可以印證「國民黨提名8席中，最關鍵、最危急的一席，就是9號高揚凱」這的確是有所本的實際情況；因此，高揚凱緊急呼籲藍營基層支持者，請集中搶救9號高揚凱，家裡有2票以上，請至少分1票來搶救「戰鬥凱」，只要搶救了9號高揚凱，國民黨就可八仙都過海，協助蔣萬安更有力、更順暢的施展理想抱負。