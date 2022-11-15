民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部今公布政治獻金專戶收入，總金額高達9870萬。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，這只是陳時中個人帳戶，質疑捐款到民進黨帳戶的應該更多吧？並表示沒有細看自己的專戶數字，也沒有像陳時中有這麼多資源，收到的捐款都必須很精準地使用。

黃珊珊下午參加台北市長第8屆市長選舉候選人公辦政見發表會第二場次，會後接受媒體聯訪表示，陳時中公布的是個人的帳戶，到民進黨帳戶的應該更多吧？民進黨的黨政資源絕對不會只有這筆錢，而她都是靠小額捐款，有多少金額做多少事，不像陳時中有那麼龐大的資源辦活動或造勢，她必須很精準地使用。

據黃珊珊幕僚透露，黃珊珊的個人政治獻金帳戶募到的數字跟陳時中的專戶比「連一半都不到」，而陳時中一定有民進黨奧援，黃珊珊在政黨這部份資源可說完全是零，很感謝有各方志工的加入一起打拚，在資源有限的情況下黃珊珊收到的每筆資源都精準使用，主要用於文宣和各種活動及造勢場合。

黃珊珊表示，有些小額捐款的民眾她都認識，可能還是過很辛苦的人，之前碰到一位攤位和其他人集資買了6萬多元的應援小物，讓她很感動。