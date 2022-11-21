距離九合一選舉不到一個禮拜，整體氣氛依然相當冷清，除了電視、平面媒體行禮如儀報導，十字通衢路口建築外牆或可見候選人大小看板，五彩繽紛的旗海似乎少見，大街小巷的宣傳車偶而出現，連家戶信箱的夾報傳單也不多。取而來之的是網路的喧嚷，特別是負面的消息，真真假假，一經週刊揭露，立即經過側翼迅速傳開，晚上政論節目更是火力全開，次日的報紙報導則狗尾續貂。被潑糞的候選人疲於奔命，選民半信半疑，尚難逆料是否奏效。

這回雖然是地方首長、及議員選舉，儼然是蔡英文總統的期中選舉，不僅影響後小英時代是否政權轉移，也左右民進黨內派系勢力的消長。尤其是先前挑戰小英連任的賴清德，儘管找來當副手而就地看管，表面上溫良恭儉讓、言必稱堯舜，卻是虎視眈眈，冷眼坐等黃袍加身。陳建仁早先入黨，盤算萬一民進黨此番重挫，他可以退而代管黨中央，進而可以出任行政院長、甚至於問鼎九五。

一般而言，選民的投票行為決定於政黨認同、候選人、及政見。蔡英文上台多年來，選民對於民進黨的認同持續衰退，相對之下，國民黨自從韓國瑜被罷免以來，並未擴大政黨板塊，反倒是非藍非綠者不斷成長。由於小英沒收提名權，黨內已無諤諤之士，林智堅論文抄襲案爆發疑點重重，陳時中空降、眾人敢怒不敢言。民進黨主政中央，必須為新冠肺炎疫苗政策負責，治理能力左支右絀：儘管打前瞻基礎建設政績牌，禍不單行，偏偏新竹棒球場出包，只剩烏賊戰術。

新竹人口只不過44萬，竟然打為全國矚目的一級戰區，相當匪夷所思，除了這是民進黨立院黨團總召柯建銘的本命區、必須抵死捍衛，也是民眾黨主席、台北市長柯文哲更上一層樓的橋頭堡，當然更要全力圍堵。因此，從高虹安的博士論文、資策會昨是今非、辦公室公積金來龍去脈、助理情人雙重角色、到檢調快速分案起訴，令人嘆為觀止。

到目前為止，民進黨採取三合一的打法，先是以抗中保台對深綠動之以情，接著惦惦驗收平日利益扈從的動員，再來猛烈撻伐對手。就後者而言，典型的手段就是抹紅抹黑、轉移焦點、及放煙幕彈，讓競爭者不勝其煩，而真正的目標則是中間選民，讓他們以為天下烏鴉一般黑而意興闌珊、盡量降低投票率，如此一來，就可以擴張基本盤、及百工百業的權重，只要在野沒有棄保，低空飛過即可。

高虹安一開頭不卑不亢，引來旁觀者喝采，民進黨越打越旺。接下來，有關於捐納、或人頭助理的指控，步調沒有先前明快。再來，或許因為年輕氣盛、得理不饒人，未免顯得姿態過高，被奚落的林耕仁強烈反彈，撿到槍而見獵心喜，無端擴大戰線。至若無端流彈打到前總統馬英九，幸好對方息事寧人，否則，歹戲拖棚，剛好讓民進黨以逸待勞、站高山看馬相踢。

然而，不管是中間選民、或是年輕人，是否會重蹈四大公投案的覆轍，因為嫌惡政治鬥爭而拒絕投票，恰好中了民進黨的下懷？不要忘了，民進黨去年全身而退，拜賜公投與大選脫鉤，無法達到門檻。今年雖以18歲公民權拉攏，卻以創制異於複決昨非今是，不敢大張旗鼓，可見預知年輕人勢必傾巢而出。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

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