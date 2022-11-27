11月26日是九合一大選。九合一國民黨本來就有優勢，只是勝多勝少。但民進黨大敗，版圖到濁水溪以南，整個台灣，只剩下西南部是綠，有深層意義。輸掉的，都是票數懸殊，輸到天邊去。國民黨侯友宜拿到115萬票，大勝民進黨的林佳龍45萬票。除了陳其邁在高雄市大勝以外，即使保住了縣市長，也多是慘贏。蔡英文晚上9點多，立刻召開記者會，辭掉黨主席。蔡英文立刻跛腳了。

國民黨在22個縣市，拿到13個縣市長。得票率是50.03%，比2018年多了1.24%。民進黨只拿到5個縣市長，得票率是41.62%，卻也比4年前多了2.46%。

投票率很低。直轄市長投票率只有59.86%，縣市長投票率64.2%。國民黨支持者傾巢而出，民進黨支持者很多沒有出來投。這當然是因為民進黨眾多倒行逆施，民憤整體大爆發。

下架民進黨成為藍營主軸。所有民間累積對民進黨的強烈不滿，化成「下架民進黨」的動力。民進黨也承認他們的支持者，找不到理由出門投票。

人走茶涼趁機翻盤。基隆、桃園跟新竹政績都算不錯。可是8年執政，也讓選民厭倦。地方的敵對派系憋了8年，失去太多利益跟商機，也希望有新的開始。

論文門一屍五命。林智堅被蔡英文徵召到桃園。所以當論文抄襲跟新竹棒球場品質出現破口。不只桃園跟新竹潰敗，而是變成一個破口，讓民進黨潰敗。

國民黨跟民進黨都以徵召取代初選。但結果勝敗各有不同。所以，選舉結果與徵召或是初選， 並沒有關係。

一個非常關鍵且重要的力量，是台灣人對戰爭的恐懼，讓抗中保台破功。以往，抗中保台牌可以成功，其實是一種篤定大陸不會翻臉的口嗨。但是俄烏戰爭讓戰爭變成可能。大陸戰機繞台，圍台軍演跟20大的宣示，不但抵銷美國政要訪台對民進黨的助攻。更重要的是，選前證實，台灣兵役要延長為1年。口嗨可以，搞到要延長兵役。而且戰爭風險越來越高。這讓民進黨的年輕選票徹底潰散。太陽花帶出來的時代力量大潰散，是一個指標。

派系與財團金主大勝。各地選舉贏的，都是因為整合派系，或是派系倒戈。更因為財團支持。政黨無法約束派系，而是派系基於自己的利益，選擇結盟跟利益交換對象。比如，苗栗跟新竹，都是掌握派系者勝，打敗政黨。

政治家族血脈大勝。台灣選舉，產生許多政治家族。政治家族長期經營，形成派系。越是非城市區，政治家族派系越重要。即使是都會區，政二代、政三代、政四代幾乎都大勝。血脈血統，是致勝之道。

黑金大勝。台灣選舉，並不限制判刑坐牢出獄以後的前科犯參選。苗栗縣長當選人是史上第一個傷害致死、殺人未遂的前科者當選縣長。朱立倫因為他的前科不敢提名他。可是國民黨支持者棄了國民黨提名的謝福弘，而支持鍾東錦。柯文哲更在選前支持鍾東錦。台灣職棒假球案，綽號雨刷的蔡政宜，服刑出獄後參選，在嘉義縣當選縣議員，而且拿到高票。新竹市國民黨帶槍投靠高虹安的許修睿，是四海幫前堂主。民進黨有民進黨的黑金脈絡，國民黨有國民黨的黑金脈絡。黑幫參加選舉洗白，發現政治是最好的產業。名利權一次搞定。當上政治人物，變成是他在管警察司法。甚至可以影響檢察體系跟法官，參與數百億的預算跟土地利益。結果也證明，選民並不介意。

台積電到美國。美國囂張的施壓台積電到美國設廠，讓台灣人驚覺台灣被掏空。固然，即使是國民黨，也只能對美國敢怒不敢言。但是台灣選民也表示了對美國的不滿。

並不是藍白合。藍白其實有根本性的矛盾。新竹市是民眾黨拿下市長，但那是藍營政治人物，基於對2024的想像，基於派系利益好處的翻雲覆雨，所做的操作。1126開票一結束，台灣選舉戰場，馬上從2022變成2024。各黨都立刻開始面對2024的布局。民眾黨拿下新竹市，讓柯文哲有了根據地跟平台，雖然很小。國民黨在新竹市的地盤，在立委選舉，跟下一次縣市大選，會被民眾黨繼續撬牆角。也會為2024，埋下更多變數。

論顏質之重要性。不管是議員還是縣市長，這次選舉都證明了顏質的重要性。或者說，更重要了。因為政客對政策跟承諾，都可以翻來覆去。施政好壞，民眾也無法理解。於是，娛樂性跟顏質，還是成為選民投票與否的重要指標。

貪汙與否不再重要。宜蘭縣長林姿妙因為貪汙被起訴，高虹安因為種種涉貪跟道德爭議，人設崩壞。但是都當選。她們都訴求「國家機器打壓」。各地也都有各種參選人土地利益，大發利市的新聞。問題在於，民進黨跟國民黨政客，都有大量貪汙被判刑的前例。但陳水扁還不是快樂自由的走跳？所以，選民到底在不在乎前科、貪汙、黑金呢？顯然並不重要。

空戰的重要性。國民黨跟民眾黨在空戰上，戰贏民進黨。

獨台戰贏台獨，統派選票，不到1%。（作者為作家）

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