于美人高喊搶救他！王世堅感動喊「很意外」 直呼：這是選戰以來最溫暖的一句話

選前黃金周，無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢大會，知名主持人、親民黨主席宋楚瑜參選總統時的發言人于美人高喊，市長票投黃珊珊，議員則要搶救民進黨議員王世堅，讓與王同選區的民眾黨議員候選人林珍羽哭笑不得。對此，王世堅21日感動直呼「很意外」，稱這是選戰以來最溫暖的一句話，一掃他先前被網軍側翼攻擊時的心灰意冷，日後會堅定、勇敢地把選戰打完。

王世堅因和黃珊珊交好，一直受到部分民進黨支持者非議，他上午在台北市議會接受媒體聯訪直言，近期他感到心灰意冷，無論自己一再說明，黨籍市長候選人陳時中也說明這麼多次，側翼網軍仍在派系命令下圍剿他，甚至還出配票單來糟蹋自己，個人認為夠了，這場選戰應該是結束了。

「于美人這句話是這場選戰聽過最溫暖的話。」王世堅說，于美人是良師益友，兩人在節目上建立君子之交、多年沒見面，但昨日深夜聽聞支持者聽到于這番話，自己嚇一跳，很意外能接受到良師益友的鼓勵與開導，他會堅定、勇敢地把選戰打完，這是他唯一能夠做的事。

媒體追問，是否擔心此言被攻擊和民眾黨走太近，王世堅直呼「又來了！側翼網軍就是會這樣，派系夠了可以嗎？」他痛批，「人不能沒有朋友嗎？我一個民眾黨的朋友都沒有，黃珊珊也不是民眾黨，我都評論民眾黨是詐騙集團，還要怎樣？你們哪一個人敢這樣說？夠了！」

談及林珍羽有意將自己的競選口號改成「山珍海味，世堅情」，王笑說，自己沒有意見，任何人要加註什麼話就都來吧。至於是否擔心林珍羽勝出、自己落選，他表示不會有任何擔心，就交由社會判斷決定，「該我在我就做，該我走就我走」，還舉英國前首相邱吉爾名句「酒店關了我就走」，意指識實務的政治人物。

至於黃珊珊稱希望王世堅、林珍羽2人高票當選，王世堅則感謝對方好意，但他說什麼話都不是，側翼網軍又有話說，雖然他先前說過不該受側翼網軍影響，偏偏理智都會受影響，可見側翼網軍的可怕，「現在是側翼網軍治國，我覺得很難過，一個對國家社會最忠實的人，被他們搞到這麼火大真是不簡單。」

媒體追問，前桃園市議員王浩宇稱王世堅一定當選，呼籲民進黨支持者將選票配給其他人，王世堅則冷笑，嗆對方愛怎麼說就怎麼說，「回去當他的太監」，還說這番呼籲也是太監的工作，「幫他主子說一些話，對對對對！」