台北市長選戰三腳督競爭，近日最新民調顯示，民進黨候選人陳時中有超車衝到第二名的氣勢。媒體人黃揚明今(3日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，綠營在封關民調前鞏固支持者，讓支持者信心不崩盤，對支持者喊話說陳時中沒有輸、會贏，強調已逼近國民黨候選人蔣萬安，準備超車了，策略是衝到4成選票就可能會贏。

黃揚明表示，國民黨不要鬆懈，辯論不一定能對選情造成什麼樣的衝擊，但是這一波，民進黨對於操作選舉技術上，絕對是目前各政黨裡面的翹楚。他們打選戰，第一個有資源，你問問國民黨，他們現在選舉還能像以前那樣砸錢嗎？不行啦，登個廣告都要算一算現在荷包裡還有多少預算。

「民進黨不是，民進黨現在是全力，把整個資源砸下去，國家機器動起來。」黃揚明指出，最後大概就剩3個多禮拜、20多天裡面，民進黨會不斷強調他們已經逼近蔣萬安，準備超車。

黃揚明強調，最後到了封關民調，他們會說「已經平手了，我們準備黃金交叉了！」因為他們必須要讓自己的支持者看好度不會崩盤，這是一種對自己人吹哨壯膽的策略，這考驗的是什麼？再加上蔡英文2020只有2個行政區不到5成，10個行政區破5成，其中大同區還拿到6成4的選票。

「所以你就知道，蔡英文在台北市有沒有票房？有！」黃揚明說，可是這些曾經支持蔡英文的，會不會把票投給陳時中？問號！他們現在試圖用這個方法來帶動，可是一模一樣，2018已經示範過一次了，那時候蔡英文也去拉抬姚文智，有用嗎？民進黨是用這樣的策略，先把支持者鞏固了，再說我們沒有崩、我們沒有輸、我們會贏！最後把自己的基本盤催到最高，因為在這場選舉，我不用過半，我拿40%就可能會贏吶！所以一場拿4成就會贏的選舉，民進黨現在的策略就是，衝到4成的選票。