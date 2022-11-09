媒體人張禹宣現身預言「撤告時間點」，讓國民黨台北市議員徐巧芯忍不住大喊「不要啊！」（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員游淑慧也認為，此案恐怕不會開庭。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒昨（8）日赴台北地檢署舉發徐，有違反選罷法意圖使人不當選罪嫌。徐強調，她近日也收到了疑似其他受害者友人的消息，剛好藉此機會請檢調進一步查證。媒體人張禹宣回應「我是怕他到時候落選就撤告了」，徐則驚呼「不要啊！」因為她還想順便查案。

徐巧芯昨日在臉書發文，針對自己挨告一事稱「我早就說了，歡迎來告」，更爆料，她這幾天也收到了疑似其他受害者友人傳來的訊息，屆時在庭上剛好一併陳述，透過這個機會請檢調進一步查證，謝丞相賜箭。

對此，張禹宣現身留言：「我是怕他到時候落選就撤告了，呵呵。」徐巧芯則回應：「不要啊！我還要順便查案欸！」國民黨台北市議員游淑慧也加入討論，坦言：「我怕不會開庭。」

張禹宣、游淑慧等人的看法引發網友熱議，紛紛表示：「估計會這樣，不然再加一個誣告就好笑了」、「很有可能！反正綠的只是想在選前賺一波聲量」、「放心吧，開沒開庭就選完了，他就撤告了，搞不好中哥私下求他撤告，免得到時法院擠滿受害女性」、「落選他就被利用完了，還是會升官呢，我們看下去」、「依我看他落不落選都會撤告，他現在只是不得不做出提告的動作」。