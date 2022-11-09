國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後照片，質疑他摟已婚台北市聯醫松德院區副院長李雅玲的肩膀，並牽對方的手。對此，民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒昨（8）日赴台北地檢署，舉發徐巧芯涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，但陳時中今表示，他個人不會提告，徐則認為，既然陳聲稱是抹黑就該趕快去告，「還是怕被法院認證，甚至屆時被我列為證據的內容，被檢調啟動調查？」

陳時中今日接受媒體訪問時表示，自己不會對徐巧芯提告，因為不要被蹭聲量，他也痛批，像徐這樣持續不斷的抹黑造謠實在不可取，相信大家都感到厭倦了，選舉還是要回歸選賢與能。

對此，徐巧芯今上午9時48分在臉書回應，她成了繼《美麗島電子報》董事長吳子嘉說陳時中貪污卻沒被告之後，民進黨一直聲稱是抹黑但卻不願提告的另一人，「昨天斑斑還在嗨，結果陳時中根本沒有要告好嗎。」

徐巧芯質疑，既然陳時中聲稱是抹黑，怎麼這麼佛心不告呢？還是怕被法院認證，甚至屆時被她列為證據的內容，被檢調啟動調查？他並重申，「真的歡迎提告。」