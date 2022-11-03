針對台北市長柯文哲說內湖分局長王炳睿跟英系高層吃飯要有證據，國民黨台北市議員徐巧芯今(3日)在臉書發文列出證據，包括王炳睿說警界約他聚餐是說謊，王坦承他一上任就去找喜相逢老闆喬位置的錄音檔，王炳睿「後來才到」的說法不老實等，請柯勿誤信早就已跟民進黨勾結的小人。

徐巧芯指出：第一，分局長王炳睿說謊，說是「警界」約他聚餐。10/19網友爆料半張照片的時候，王炳睿說會去餐會是「警界朋友」邀約，但昨天電器公會理事長廖全平接受媒體訪問時表示，王炳睿是他邀請的。廖根本不是警界高層，且王炳睿稱餐桌上的人只認識徐國勇一人，但廖全平說自己跟他相當熟識。光是兩個人的說法兜不攏，就足證有人說謊。

「第二，王炳睿向我坦承他一上任就去找喜相逢老闆喬位置。」徐巧芯說，已經公布錄音檔，他在今年二月時就以分局長的身分要喜相逢老闆給他「方便訂位」，自己家以前也是開早餐店的，店家最怕消防跟警察檢查，分局長這樣的位置來喬訂位，老闆當然也只能說會給他一桌。

第三，王炳睿是「後來才到」的嗎？王炳睿說自己很晚才到，別人已經吃到一半，但事實是大家等到徐國勇來才開吃，可以看到照片當中的盤子都還很乾淨，王炳睿已經在現場。對於外界當初的質疑，依舊不老實。

「第四也是最嚴重的，爆料人的說法是訂席者並沒有參與餐會，而且是黑道背景，已經跑路。」徐巧芯表示，這部分她試圖查證，但因為喜相逢已被嚇到，說當時訂位的紀錄不在，只能各說各話，但她附上爆料人的對話證明查證過程。為了確認爆料人的說法有所本，要求對方提供照片的EXIF檔讓她確認拍攝的時間和地點，並向王炳睿詢問他們吃飯的時間是否為5/18、訂位人是否姓郭，王炳睿也只說謝謝，並沒有予以否認。

徐巧芯強調，分局長跟英系高層吃飯就有行政不中立的問題，並不是沒有問題。但更嚴重的是他說謊、喬位置、被爆料過程與黑道有關聯。對照當時王炳睿幫陳時中撐傘，以及陳座車闖紅燈被警方攔查時密錄器消失、行車記錄器洗掉的種種巧合，台北市政府應該對王炳睿進行更進一步的調查才對，而不是聽信他單方面的說法。徐指出，望柯文哲、黃珊珊明察；這無關藍綠，是事關黑白。