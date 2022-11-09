民進黨台北市長候選人陳時中對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩照片流出引發熱議。綠營側翼粉專「無良公關公司」今(9日)更PO出一份藍營企劃書指稱國民黨搞「狗仔跟拍」，企劃書下方有國民黨台北市長候選人蔣萬安、立委李德維、洪孟楷、台北市議員徐巧芯4人的疑似造假簽名。徐巧芯立即前往松山分局報警，洪孟楷也在晚間10點至中正一分局報案，蔣萬安競辦與李德維也都先後澄清絕對不是本人簽名。

臉書粉專「無良公關公司」9日晚間發布一紙疑似某種企劃書的文件，上面除提到FB粉絲頁進攻計畫、多元平臺進攻計畫（擬定進攻PTT、Yahoo、D-Card等論壇社群）外，議題相關企劃第3點更寫道：建議找「狗仔」跟拍縣市長候選人行程，重點針對「黑金、賄選、桃色」議題潑髒水，增加選民仇恨值。該企劃書下方則簽署蔣萬安、李德維、洪孟楷、徐巧芯等人的名字，但簽名真偽則完全未經查證。

對此，蔣萬安競辦強調，該份文件是偽造的，蔣萬安沒看過、也沒簽過，特此聲明。

「綠營側翼造假抹黑，我現在立刻要去報警！」徐巧芯得知此事，隨即在臉書發文表示：剛才看到網路側翼流傳一份資料，說我們計劃找狗仔跟拍，下面還有簽名，但我從來沒看過這份文件，更沒簽名。「我現在此時此刻就要前往松山分局報警。」

洪孟楷晚間10點一下政論節目得知消息，也立刻喊要提告：「現在（22:10）前往中正一分局報案」，他並在臉書痛批：最惡劣的選舉抹黑！假冒簽名！謠傳企劃。今晚前往警局報案，要求側翼出來面對！誰造謠一併提告！

李德維也表示，選舉剩下幾天，綠營網軍又出動了，他們用最惡劣的選舉抹黑、假冒簽名謠傳企劃。貼文圖片中的簽名檔一定都是存網路截圖，或是立法院搜集的，絕對不是本人簽名，面對這樣的惡質的選風，塔綠班又顯現，絕對譴責這樣的行為，之後會報案，做出相關提告。