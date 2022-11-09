九合一選舉倒數不到20天，各縣市長候選人都到最後的競爭階段，民進黨台北市長候選人陳時中最近卻被爆出了牽手、醉摟人妻的事件，民進黨傾其全黨之力替陳時中護航，不過依然沒辦法擋住全民的輿論。對此，前立委郭正亮今（9）日就爆出「陳時中有一個特別的意義，如果他輸太慘的話，落到第三的話，就會變成防疫失敗」，而副總統賴清德和前副總統陳建仁都會被波及，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，對於民進黨「全黨救阿中」會不會像林智堅論文案一樣跌入深淵，其實「陳時中有一個特別的意義，如果他輸太慘的話，落到第三的話，就會變成防疫失敗」，郭正亮更接著說，「防疫失敗就會燒到立委和總統，賴清德也是打高端，陳建仁跟高端關係更密切，所以不管是誰選總統，都會被燒到」。

郭正亮更認為，總統蔡英文其實不認為陳時中會贏，「最後真正的生死盤蔡英文會去桃園，因為桃園的盤目前撲朔迷離，目前看起來是張善政領先，因為鄭文燦實在是太認真，他跑過的基層是鄭運鵬的10倍以上，所以這些人轉不過去」，郭正亮最後說，「桃園市一個複雜的選區，不像台北和新北，鄭運鵬算臨時上陣」。