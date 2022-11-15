總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人近日狂跑選舉行程，拚了命在輔選，但「民眾反應卻越來越冷淡」，蔡甚至被民眾怒嗆「下台」，國民黨立委賴士葆透露，民進黨的「抗中牌」開始失靈，已經黔驢技窮了！

賴士葆昨（14）日在臉書表示，過去民進黨在選舉時，只要高喊「抗中保台」就會有選票，但這次不論蔡英文、蘇貞昌如何聲嘶力竭地喊破喉嚨，民眾卻仍相當冷淡，就是因為很多過去認同抗中保台的民眾，如今開始質疑，為何民進黨的保台最後讓外媒公認台灣成為全球最危險的地方之一。

「民進黨抗中牌不受青睞還是要打，因為真的黔驢技窮沒招可用了！」賴士葆指出，當抗中牌失靈後，民進黨開始打國際牌，蔡英文稱若民進黨敗選，國際對台灣的看法將會改變，但他認為台灣是民主國家，透過選舉表達出直接的民意才是對的，「蔡英文認為，只有讓民進黨永續執政才會得到國際的認可，這個邏輯太荒謬了」。

賴士葆強調，蔡政府這幾年用意識形態治國，但卻爆發違法濫權、民主倒退、治安敗壞、網軍治國、掌控媒體等治理失能的例證，民怨已累積到排山倒海的程度，「全面執政的蔡政府踐踏民意已久，站在人民對立面，不知謙卑檢討，只會狂賣芒果乾、打國際牌，完全畫錯重點！」