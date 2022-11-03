台北市長選戰三腳督競爭，近日最新民調顯示，無黨籍候選人黃珊珊原本第二名氣勢不保，遭到民進黨候選人陳時中超車。媒體人黃揚明今(3日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，民進黨策動綠營支持者歸隊，如果1成的支持者回流陳時中，就有機會超越國民黨候選人蔣萬安；而藍營也希望支持者歸隊，黃珊珊一定被兩大政黨夾殺試圖邊緣化。而陳時中近1個月來民調大幅爬升，最大改變就是不再與資深媒體人周玉蔻有互動了。

黃揚明表示，民進黨要策動的是黃珊珊的綠營支持者回來，如果以T台(民調)大概還有1成，如果這1成的支持者回流到陳時中，「我們有機會超越蔣萬安啊！」選戰到了最後期，任何細節的操作都是為了驅動一個結果，就是讓自己陣營的能夠當選。

「很多支持黃珊珊的會很不滿：早就沒有什麼藍綠了啦！」黃揚明說，可是在最後1個月，藍的會要藍營的歸隊，綠的會要綠營的歸隊。黃珊珊這些支持者的強度，有沒有辦法支撐像當年柯文哲最後贏3千票？這是一個關鍵，所以黃珊珊最後關頭一定是被兩大政黨夾殺。

黃揚明指出，比對10月初跟10月底(的民調)，陳時中最大的關鍵就是，綠營完全回暖！回想一下，陳時中這個月最大的改變是什麼？不跟周玉蔻互動，他們連整個團隊都不上周玉蔻節目了，劃清界線絕對有效，很快大家就忘記了嘛，法院前的大鬧、支持周玉蔻就是支持陳時中，這樣的效應就降到最低。

「然後綠營這些隱藏的、對綠營有點失望的，馬上回暖！」黃揚明強調，陳時中在T台民調即便還是落後有一段差距，可是在民進黨內部要營造出他們是藍綠對決，目標其實確實就是為了邊緣黃珊珊。