台北市長三腳督戰局進入倒數，根據《ETtoday東森新聞雲》公布的民進黨最新台北市長選舉內部民調結果，國民黨蔣萬安以30.7％支持度領先，民進黨陳時中29.1％居次，無黨籍黃珊珊則以21.6％排第三。其中，蔣萬安與陳時中差距在誤差範圍內。

根據《ETtoday東森新聞雲》公布的民進黨內部民調，蔣萬安以30.7％些微領先，陳時中以29.1％居次、黃珊珊21.6％排第三。18.7的民眾則表示無法選出任一候選人或拒答。根據過去8次電話民調內容顯示，在支持度方面，陳時中與蔣萬安目前持續拉鋸中，而黃珊珊則緊追在後。

該民調是透過隨機撥號法，以隨機抽樣中華電信台北市電話住宅用戶。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上的成年民眾，在10月31日、11月1日兩天晚間6點30分至10點整進行調查，有效樣本數1079份，抽樣誤差在95%的信心水準下正負2.98個百分點。

另外，根據《TVBS》1日公布的最新民調，蔣萬安是以37%領先，民進黨候選人陳時中為27%，黃珊珊21%。其中，陳時中的支持度超越黃珊珊，並拉近了他與蔣萬安的差距。