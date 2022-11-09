國民黨台北市長候選人蔣萬安9日到雲林縣虎尾鎮建國眷村外婆故居參加活動，談論未來將與雲林合作推廣眷村文化，被問及是否辭立委？他表示接下來大家就會知道。至於遭綠營攻擊常唸錯字，蔣笑著說「已被兒子糾正，要罰寫30遍」。

蔣萬安被問及北北基桃交通月票一事，指出他在7月就提出來，要讓月票擴大多元化，這是本來就要推動的，現在民進黨拿香跟拜，表示也認同這是1個好的政策。

有人爆料他1場餐會8個人吃了5萬多元，蔣萬安覺得是不實的，他本來就會跟很多朋友聚餐，應該要拿正確的資料來公布。

被問到國民黨新竹市長候選人林耕仁突然宣布不打高虹安，是不是坐實了台北換新竹的說法，蔣萬安回答，對於林耕仁候選人願意回到市政的討論，他給予高度的肯定。

是否辭立委一事，蔣萬安表示8日也有說過，很快就要進入到選舉公告及正式的選舉活動，若有確定，會跟大家報告，接下來大家就會知道。

至於被綠營攻擊常會唸錯字，蔣萬安說回到家，大兒子就跑過來說「爸爸你唸錯字了，要罰唸罰寫30遍」，還安慰他「爸爸，犯了錯不要怕，改正就好」。