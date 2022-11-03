中華民國防疫學會理事長王任賢今天呼籲，政府應盡速準備BA.5雙價疫苗，尤其是採購BNT次世代疫苗供國內青年族群使用。對此中央流行疫情指揮中心回應，目前尚未與BNT完成簽約，主要是因對方尚未將5至11歲的次世代疫苗資訊交給食藥署審查，並非故意大小眼。

王任賢表示，ACIP早在上月就已核准兩款BA.4、5的雙價疫苗，但現在卻只推薦副作用較BNT高4倍的莫德納用於6歲以上孩童，至於5～6歲的空窗，則打算用單價的BNT疫苗應付，讓這些小孩徹底成為次世代孤兒。

指揮中心發言人莊人祥今回應，由於目前BNT尚未向我國食藥署送件，審查關於5～11歲兒童的次世代疫苗，因此還無法啟動購買，至於莫德納則早已將完整的數據、文件都提供審查，因此ACIP才會做此決議，絕非故意對BNT大小眼。

此外，今天上午國政基金會也再度對高端疫苗提出質疑，要求衛福部應主動公開高端疫苗的合約，莊人祥表示，昨天立法院已做出相關決議，衛福部將會發文給高端，徵求是否同意公開採購合約一事。

國政基金會也指出，政府應公布疫苗接種不良事件的細部資料，供外界檢視各廠牌疫苗之安全性。莊人祥強調，食藥署的全國藥物不良反應通報中心，每周都有公開報告供外界檢視，截至目前尚未看到疫苗不良事件的死亡率有高出背景值，至於公開更細部資料一事，將請食藥署研議。

指揮中心今也對台北市長候選人蔣萬安抨擊陳時中陣營，拿出疫苗過敏者力挺高端一事做出回應，醫療應變組副組長羅一鈞強調，政府準備多廠牌疫苗，就為因應許多不同體質的民眾，讓慢性病患以及一般民眾可在各廠牌之間做選擇，這是採購疫苗的最高指導原則，至於對特定候選人的批評則不予回應。