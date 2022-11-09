慶祝今年國慶，故宮南院展演國旗等無人機秀，要展現國機國造成果，卻被國民黨力委魯明哲踢爆，無人機國家隊廠商，從機體、電池、控制系統到韌體，全出自大陸公司。國民黨智庫召集人陳學聖今續批，招標的故官南院有違法之嫌。

陳學聖表示，一個月前他就舉證，故宮南院舉辦無人機及水舞活動至今，連續3年都以限制性招標給「台灣希望創新」公司；當時故宮回應一切均依法辦理，但現被踢爆廠商幾乎全用大陸貨，違反招標需知「不允許供應大陸地區標的」規定。

陳學聖說，假如這家廠商是全國唯一或最優無人機廠商，長期以限制性招標選定還說得過去。但今年6月虎尾科大「智慧巡檢用無人機」公開標案，「台灣希望創新」也有投標，卻輸給其他廠商，證明它既非唯一，也未必最優。

陳學聖表示，當初故宮力推無人機，理由是讓全世界看到台灣自己從硬體製造到軟體研發，已具備世界級的水準，如今謊言被拆穿，原來從裏到外，根本就是一個騙局。

陳學聖也提到，近日遭爆的「黃河蘭州浮橋圖」事件，故宮對外謊稱沒有懲處也沒有修復，企圖抹黑前朝；資深盧姓研究員說真話，民進黨立委與故宮院長吳密察竟口徑一致，要「嚴處」，獵巫爆料員工，試問以後還有誰敢在故宮說真話？

陳學聖表示，現在故宮一再放話要「解密」舊往公文，連進出庫房簽名簿也在翻查，準備下一波宮鬥，如此的故宮，對己違法行徑忽而不察，卻亂查清算異己，已毫無誠信可言，未來誰又相信之後「解密」真假？有沒有可能造謠、抹黑？此刻腥風血雨下的故宮，還有誰能制的住？