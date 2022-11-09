南韓女星鄭朱莉（정주리），過去以諧星身分出道，並在《波塞冬》、《短腿的反擊》等多部舞台劇中演出，2015年宣布結婚並共同育有4寶後，便專心在家相夫教子，也不忘透過社交平台與粉絲互動、分享育兒生活。而近日她曬出一張孩子們在家中打赤膊玩耍的照片，卻遭網友質問「為何孩子在家都不穿衣服」，她也無奈回應，沒想到卻釣出一堆媽媽粉的認同。

十分喜愛孩子的鄭朱莉，與丈夫結婚後便一連生了4胎，她也經常不吝嗇於個人IG上分享與孩子們私下的生活與互動，但網友們發現，鄭朱莉所公開的照片中，孩子們不是打赤膊就是全身脫光光，讓不少網友開始留言質問她為何不讓孩子們穿衣服，鄭朱莉8日也再度於IG上PO出孩子裸著上半身圍坐在一起，以及家中空調的照片做出回應，表示「太多人好奇我們家孩子為什麼在家一直都不穿衣服了，但即使把家裡的空調設定在22.5度，室內氣溫仍會爬到26度，該說是孩子們太熱情嗎？其實我也很熱…..我內心很火熱」，幽默回應網友的疑慮。

沒想到過沒多久，立即釣出一堆媽媽粉，留言表示「我還以為看到自己的留言，我家是連爸爸都不穿衣服」、「我家孩子也是天天打赤膊」、「我有同感，家裡也有4個孩子，真的好熱」、「媽媽內心的火，我懂，哈哈」、「我家孩子連褲子都不想穿呢」；而其他網友看到後也紛紛回應「好可愛的一家」、「原來孩子多也有這種困擾」、「媽媽心中的火應該比26度還要高，哈哈」意外引發熱議。