台北市長選戰引發各界關注。一份媒體最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。文化大學廣告系主任鈕則勳則表示，疫苗政策將是陳最大的風險，5日的政見辯論會，將是黃絕地大反攻的機會。此說法引熱議，大批網友認為，陳一定招架不住相關質疑會狂噴「金句」，讓自己大敗票。

鈕則勳昨（2）日在臉書發文表示，蔣萬安若在5日不斷強攻疫苗採購、疫苗政策的相關問題點的話，陳時中又是藉四兩撥千斤、船過水無痕的方式來做回應，無法凸顯出他展現出負責任的態度的話，那此部分會被蔣攻陷，這對陳來說是非常大的風險；陳的另一個風險則在於，人設是否能夠導回他作為指揮官有利的人設，是一個非常重要的關鍵

針對陳時中在疫苗採購及相關政策的弱點，鈕則勳強調，黃珊珊在此頗具優勢，特別是在辯論會上，畢竟她是三位候選人中最熟稔市政的，她在辯論會中可發揮她最大優勢與機會。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「可預見陳時中又在辯論會上狂噴幹話，瘋狂敗票」、「陳時中的票都被自己那張嘴敗掉了」、「辯論？那阿中不就完了！一有壓力放炮放不完」、「我超期待周六辯論的，陳時中的表現精彩可期」、「蔣萬安加油啊，要展現出霸氣」、「辯論黃珊珊一定最強，好好把握機會」。