2022九合一選舉牽動各界對2024總統大選的關注。民眾黨前立委、選戰小組召集人蔡壁如表示，民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲投入2024總統大選，可謂「毫無懸念」；至於會找誰搭檔參選、會不會藍白合，則「取決於今年底的選舉結果」。此說法引熱議，不少網友對柯的行政能力與中心思想表示質疑，有人更直呼「好可怕！」

蔡壁如昨（2）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，她跟柯文哲聊過，柯投入2024總統大選可說是毫無懸念，至於配誰搭檔參選其實都還言之過早。

蔡壁如指出，柯文哲2024的搭檔人選，包括外界曾點名的新北市市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜或其他領域人士，這些都還說不定，畢竟民眾黨如年底選太差，柯根本沒有條件跟人談合作。今年底是民眾黨政黨成立以來的首場地方選舉，有好成績自然有助於柯文哲往2024邁進。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「柯文哲內心根本是墨綠，只是現在想要選票才演成務實藍」、「散兵游勇理念各異，毫無中心思想，僅為選舉到處湊合、拼成的黨團，難保來得快去得更迅速」、「柯P當市長後，台北市有任何的進步嗎？」「笑死人了！市長最後一名竟然想選總統」、「好可怕！台灣永遠都回不去了！」「什麼人都能選總統，真的好可怕！」