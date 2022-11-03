國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（2）日簽下承諾書，若當選將捐出市長任內所有薪水給在地公益團體，要做新竹市「永遠的志工」。擁有3萬名追蹤者的臉書粉專「工程師看政治」則引述小說對白，強調「天下沒有白吃的午餐」、「免費的最貴」這兩個道理，指林的行為讓他想起前總統陳水扁的「自願降半薪」，呼籲不希望民進黨當選的新竹市民，必須好好思考年底該投給誰。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日發文指出，他看到國民黨黨主席朱立倫到新竹高喊國民黨要團結，也呼籲正藍軍支持林耕仁，林也現場簽承諾書，若當選將捐出市長任內所有薪水給竹市公益團體，要做新竹市永遠的志工，讓他不禁想起一段小說對白：「香港這地方有三種人，第一種是拿錢辦事的人，第二種是拿錢不辦事的人，但最不能結交的，是辦事不拿錢的人。」這段小說對白的寓意很簡單：一，天下沒有白吃的午餐；二，免費的最貴。

粉專強調，他本來希望林耕仁顧全大局，換個方式幫幫新竹，至少不要為虎作倀，長遠來看，政治生涯也能保全；但沒想到，林不但沒有這個想法，反而還說自己要「辦事不拿錢，做永遠的志工」。他不知道該怎麼形容自己的傻眼，也想起來陳水扁的「自願降半薪」，畢竟就連現任總統蔡英文也不會說自己不要錢。

針對新竹市長之戰，粉專喊話，「新竹沒有懸念，能選的只有一位」；並痛批朱立倫，還是一如過往的無可期待，他只要少說話，就算是幫忙了。