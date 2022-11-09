民眾黨新竹市長候選人高虹安近日忙於回應助理費風波，昨上午出席立院行程後就未公開露面，外傳高虹安因身心俱疲，昨送醫後住院。高虹安今(9日)透過競總轉達，昨天上午總質詢後，行程中身體不適赴醫就診，暫停選舉行程。媒體人韋安認為，新竹市選情已到了失控狀態。不到最後一刻，看不出誰是最後贏家。看到一個年輕女性候選人受凌遲，只會讓年輕選民更支持高虹安，但韋安卻不禁問「他們會出來投票嗎？」

高虹安今(9日)在臉書發文指出，在這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，但為了新竹市民，為了對抗抹黑，還台灣正面選舉，會堅強以對。高虹安下午也在臉書貼出打點滴的照片報平安，她在貼文中表示，謝謝大家關心，一切平安，正在休養生息，這兩天減少行程數量，放慢腳步好好吃好好睡，補充體力再出發。

「有朋友說，高虹安完了！」韋安在臉書發文強調，新竹市選情已到了失控狀態。不到最後一刻，看不出誰是最後贏家。

韋安說，現在已不是法律問題，而是看到一個年輕女性候選人，受到古代「千刀萬剮」，超過比例的凌遲之刑。已經住院了。

「會受到多大的同情，和中間選民的反彈，都無法預測。」韋安指出，再怎麼樣，只會讓年輕選民更支持高。「但他們會出來投票嗎？」