年底九合一選舉牽動2024總統大選。民眾黨前立委、選戰小組召集人蔡壁如表示，民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲投入2024總統大選，可謂「毫無懸念」；至於會找誰搭檔參選、會不會藍白合，則「取決於今年底的選舉結果」，目前外界點名的人雖有可能，但「空間仍很大」。

蔡壁如今（2）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，她跟柯文哲聊過，柯投入2024總統大選可說是毫無懸念，至於配誰搭檔參選其實都還言之過早。

蔡壁如指出，柯文哲2024的搭檔人選，包括外界曾點名的新北市市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜或其他領域人士，這些都還說不定，畢竟民眾黨如年底選太差，柯根本沒有條件跟人談合作。

針對年底選舉，蔡壁如分析，民眾黨這次共推出87人參選縣市議員，目標是六都都要拚成立黨團（3人為議會黨團成立門檻）。屏東、雲林、花蓮與離島澎湖金門都有機會當選，六都加上其他議會目前看來10多人選情穩定，若能當選破20席就非常理想，畢竟這是民眾黨政黨成立以來首場地方選舉，有好成績自然有助於柯文哲往2024邁進。