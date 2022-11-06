年底選戰倒數20天，進入陸戰最後衝刺期，無黨籍北市長候選人黃珊珊今天成立自行車隊「偉大市民向前騎」，從上午7點騎到晚間10點，共15小時60公里，過程中不斷有市民租借YouBike共襄盛舉，最後兩公里台北市長柯文哲陪同騎乘，並在市府前廣場一同向支持民眾致謝，柯文哲也送上公事包，期許黃珊珊能接棒市長，繼續拚四年。

黃珊珊今早從松山區出發，一路騎往內湖、中山、文山等地，並在每個行政區進行街頭政見演講，黃珊珊表示，終於抵達終點台北市政府時，等著自己的是柯文哲送的公事包。

柯文哲今日皆在新竹市輔選，晚間趕回台北參加黃珊珊自行車活動，並與黃珊珊一同騎完最後的2公里，柯表示，相信今天之後，黃珊珊已證明她也有強悍的意志力，可以面對未來的挑戰。並送上一個公事包，希望黃珊珊可以延續下去，12月25日那一天，「我希望從我手中接過印信的人，就是黃珊珊。」

黃表示，早上七點半出發，到現在晚上十點半，已經超過十五個小時。感謝今天一起加入貪食蛇的大家、以及沿路打氣的市民、一直舉牌支持的水源二三期的朋友、觀看直播的網友，以及所有參與偉大市民向前騎的各位，「你們就是我的靠山。」

黃珊珊於市府廣場致詞時，一度紅了眼眶，除感謝柯文哲看到自己的潛能，也感謝現場支持的民眾，黃珊珊喊話，選戰倒數20天，自己再度向各位吶喊，「你們不是藍的，你們也不是綠的，你們是自由的！ 選出最好的市長，就是對下一代最好的品德教育，謝謝大家！」